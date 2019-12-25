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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников
Сегодня, 16:00
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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

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Кроме того, российские ПВО перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новокраснянка, Глотовка (ЛНР), Новоселовка (ДНР), Лоцкино (Николаевская область), Качкаровка и Степовое (Херсонская область).

Кроме того, российские ПВО перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка (ДНР), Антоновка, Чернобаевка, Крынки и Масловка (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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