Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

Кроме того, российские ПВО перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новокраснянка, Глотовка (ЛНР), Новоселовка (ДНР), Лоцкино (Николаевская область), Качкаровка и Степовое (Херсонская область).

Кроме того, российские ПВО перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка (ДНР), Антоновка, Чернобаевка, Крынки и Масловка (Херсонская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Фото: Минобороны России