Минобороны РФ: российские военные уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Украинские войска предприняли девять попыток проникновения в тыловые районы обороны. В результате ответных действий ВС РФ были уничтожены семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.
Конашенков добавил, что российская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией поразила четыре пункта управления ВСУ в районах Красный Лиман, Терны (ДНР), Кругляковка и Чернещина.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".
Фото: Минобороны России
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