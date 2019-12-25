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Минобороны РФ: российские военные уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Сегодня, 14:04
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Минобороны РФ: российские военные уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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В результате ответных действий были уничтожены семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Вооруженные силы России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска предприняли девять попыток проникновения в тыловые районы обороны. В результате ответных действий ВС РФ были уничтожены семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Конашенков добавил, что российская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией поразила четыре пункта управления ВСУ в районах Красный Лиман, Терны (ДНР), Кругляковка и Чернещина.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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