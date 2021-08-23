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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

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В результате действий артиллеристов все цели были успешно поражены.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах выдвижение артиллеристов на огневые позиции, а также нанесение удара по скоплению бронетехники и личного состава противника. Позиции украинских войск обнаружила военная разведка Западного военного округа.

В военном ведомстве отметили, что в результате действий артиллеристов все цели были успешно поражены.

Ранее в Минобороны сообщили, что налогом облагается меньшая часть денежного довольствия мобилизованных.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо ураган, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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