Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

В результате действий артиллеристов все цели были успешно поражены.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах выдвижение артиллеристов на огневые позиции, а также нанесение удара по скоплению бронетехники и личного состава противника. Позиции украинских войск обнаружила военная разведка Западного военного округа.

В военном ведомстве отметили, что в результате действий артиллеристов все цели были успешно поражены.

Ранее в Минобороны сообщили, что налогом облагается меньшая часть денежного довольствия мобилизованных.

Видео: Минобороны России