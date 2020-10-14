Минобороны: налогом облагается меньшая часть денежного довольствия мобилизованных

Налогом облагается меньшая часть денежного довольствия мобилизованных. Об этом заявил журналистам представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.
По его словам, денежное довольствие мобилизованного облагается походным налогом так же, как у всех военнослужащих, проходящих службу по контракту. Микищенко отметил, что это не касается социальной выплаты, установленной президентом РФ.
Также представитель финансового блока Минобороны в качестве примера уточнил, что из полагающихся мобилизованному в звании рядового 195 тысяч рублей налогом будут облагаться 37 тысяч.
Ранее в Минобороны сообщили, что зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей.
Видео: Минобороны России
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