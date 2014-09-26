Минобороны: зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей

Эта сумма состоит из состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего.

Зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей. Об этом заявил журналистам представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.

По его словам, эта сумма состоит из состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего. Микищенко отметил, что довольствие в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, а оклада по воинскому званию и выслуги лет.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России