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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

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После нанесения огневого поражения экипажи перемещаются в район, где их ждет заряжающая машина.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск на Южно-Донецком направлении. После нанесения огневого поражения экипажи перемещаются в район, где их ждет заряжающая машина.

В военном ведомстве отметили, что на заряжание ракеты уходит не больше минуты. Цели позиций противника определяют с помощью беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что обстрелявшее ЗАЭС подразделение ВСУ уничтожено российской армией.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо ураган
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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