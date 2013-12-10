Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

После нанесения огневого поражения экипажи перемещаются в район, где их ждет заряжающая машина.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск на Южно-Донецком направлении. После нанесения огневого поражения экипажи перемещаются в район, где их ждет заряжающая машина.

В военном ведомстве отметили, что на заряжание ракеты уходит не больше минуты. Цели позиций противника определяют с помощью беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что обстрелявшее ЗАЭС подразделение ВСУ уничтожено российской армией.

Видео: Минобороны России