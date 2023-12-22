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Командир батальона "Юг" рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении

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По его словам, эти отряды расстреливают мобилизованных украинских военнослужащих при попытке отступить.

Командир батальона "Юг" Мусса Иблаев рассказал о заградотрядах СБУ на Ореховском направлении.  Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, эти отряды расстреливают мобилизованных украинских военнослужащих при попытке отступить. Командир подчеркнул, что также могут пострадать не только военные ВСУ, но и их семьи.

Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. И еще вдобавок домашним доставят проблемы, поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают

Мусса Иблаев, командир батальона "Юг"

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы россии, заградотряды, ореховское направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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