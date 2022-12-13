Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ

Минобороны показало видео боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ в зоне проведения спецоперации.
На опубликованных кадрах подразделения самоходных орудий "Нона" уничтожают командно-наблюдательные пункты и живую силу украинских националистов. После обнаружения беспилотниками позиций ВСУ артиллеристы получают команду на поражение целей.
Также в военном ведомстве отметили, что экипажи самоходных орудий "Нона" совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение живой силе противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все