Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ

После обнаружения беспилотниками позиций ВСУ артиллеристы получают команду на поражение целей.

Минобороны показало видео боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ в зоне проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах подразделения самоходных орудий "Нона" уничтожают командно-наблюдательные пункты и живую силу украинских националистов. После обнаружения беспилотниками позиций ВСУ артиллеристы получают команду на поражение целей.

Также в военном ведомстве отметили, что экипажи самоходных орудий "Нона" совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение живой силе противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России