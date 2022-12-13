Минобороны РФ: российские ПВО сбили пять украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка (ЛНР) и Еленовка (ДНР). Также российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России