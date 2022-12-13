Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении

Также российские войска поразили склад военно-технического имущества бригады территориальной обороны ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения на данном направлении были уничтожены три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Также российские войска поразили склад военно-технического имущества бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Отрадокаменка (Херсонская область).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н.

Видео: Минобороны России