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Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении

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Также российские войска поразили склад военно-технического имущества бригады территориальной обороны ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили до 50 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения на данном направлении были уничтожены три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Также российские войска поразили склад военно-технического имущества бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Отрадокаменка (Херсонская область).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, херсонское направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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