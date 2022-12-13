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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н

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В результате выполненных действий были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам украинских войск. В результате выполненных действий были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что с полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ми-28н, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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