Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н

В результате выполненных действий были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам украинских войск. В результате выполненных действий были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что с полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Видео: Минобороны России