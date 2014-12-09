Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Оса-АКМ"

В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ЗРК "Оса-АКМ" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск. Боевые действия велись в Херсонской области. В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель противника. В результате грамотных действий зенитчиков цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе.

Ранее Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными.

Видео: Минобороны России