Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Оса-АКМ"

Минобороны показало видео боевой работы расчета ЗРК "Оса-АКМ" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск. Боевые действия велись в Херсонской области. В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель противника. В результате грамотных действий зенитчиков цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе.
Ранее Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными.
Видео: Минобороны России
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