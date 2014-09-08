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Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными

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В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии.

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными. Обмен между военнопленными РФ и Украины состоялся 30 декабря 

В результате переговорного процесса были освобождены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь. После военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что десантники эвакуировали в тыл американский БТР ВСУ М113.

Видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, минобороны россии, обмен военнопленными
Категории: Лента новостей, Новости России,

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