Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии.

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными. Обмен между военнопленными РФ и Украины состоялся 30 декабря

В результате переговорного процесса были освобождены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь. После военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что десантники эвакуировали в тыл американский БТР ВСУ М113.

Видео: Минобороны России