Минобороны показало кадры боевой работы ТОС "Солнцепек"

Экипажи уничтожают схроны с боеприпасами и позиции артиллерии противника.

Минобороны показало видео боевой работы ТОС "Солнцепек" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи тяжелых огнеметных систем наносят удары по опорным пунктам и укрытиям украинских войск. Они также уничтожают схроны с боеприпасами и позиции артиллерии противника.

В военном ведомстве отметили, что ТОС "Солнцепек" считается одной из приоритетных целей для украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России