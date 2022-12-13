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Минобороны показало кадры боевой работы ТОС "Солнцепек"

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Экипажи уничтожают схроны с боеприпасами и позиции артиллерии противника.

Минобороны показало видео боевой работы ТОС "Солнцепек" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи тяжелых огнеметных систем наносят удары по опорным пунктам и укрытиям украинских войск. Они также уничтожают схроны с боеприпасами и позиции артиллерии противника.

В военном ведомстве отметили, что ТОС "Солнцепек" считается одной из приоритетных целей для украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, солнцепек
Категории: Лента новостей, Новости России,

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