Минобороны: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое (ДНР), Новокраснянка, Варваровка, Кременная (ЛНР), Новая Каховка (Херсонская область), Великие Выселки. Всего с начала спецоперации был уничтожен 3641 беспилотный летательный аппарат,
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи.
Фото: Минобороны России
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