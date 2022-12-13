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Минобороны: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников
Сегодня, 15:53
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Минобороны: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

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Всего с начала спецоперации был уничтожен 3641 беспилотный летательный аппарат.

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое (ДНР), Новокраснянка, Варваровка, Кременная (ЛНР), Новая Каховка (Херсонская область), Великие Выселки. Всего с начала спецоперации был уничтожен 3641 беспилотный летательный аппарат,

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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