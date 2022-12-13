Минобороны: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Всего с начала спецоперации был уничтожен 3641 беспилотный летательный аппарат.

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое (ДНР), Новокраснянка, Варваровка, Кременная (ЛНР), Новая Каховка (Херсонская область), Великие Выселки. Всего с начала спецоперации был уничтожен 3641 беспилотный летательный аппарат,

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи.

Фото: Минобороны России