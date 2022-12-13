  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны: российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи
Сегодня, 15:18
192
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские военные в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи

0 0

Также российские войска поразили командно-наблюдательные пункты батальонов ВСУ.

Вооруженные силы России в ДНР поразили украинский командный пункт и узел связи. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Командный пункт и узел связи мотопехотной бригады украинских войск находился в районе населенного пункта Красный Лиман. Также российские войска поразили командно-наблюдательные пункты батальонов ВСУ в районах Петровского и Терны (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили две украинские ДРГ на двух направлениях.

Фото: Минобороны России

Теги: днр, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии