Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-1А "Солнцепек"

Расчеты системы наносят огневые удары по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты системы наносят огневые удары по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Военнослужащие применяют термобарические неуправляемые снаряды. Также в военном ведомстве отметили, что контроль и корректировка поражаемых целей велась расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов.

Видео: Минобороны России