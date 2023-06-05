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Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-1А "Солнцепек"

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Расчеты системы наносят огневые удары по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты системы наносят огневые удары по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Военнослужащие применяют термобарические неуправляемые снаряды. Также в военном ведомстве отметили, что контроль и корректировка поражаемых целей велась расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Тихоокеанский флот начал учения с участием более 60 кораблей и судов.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, солнцепек, тос-1а
Категории: Лента новостей, Новости России,

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