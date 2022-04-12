Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Артиллеристы выполняют огневые задачи по уничтожению объектов ВСУ на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы выполняют огневые задачи по уничтожению объектов ВСУ на Купянском направлении. Две РСЗО добираются до точки пуска ракет разными дорогами, после чего расчеты приводят в боевое положение свои машины. Для выполнения боевых задач используются 220-мм снаряды.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России