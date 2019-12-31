Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны действия артиллеристов и нанесение огневых ударов по позициям украинских войск. Расчеты "Урагана" выполняют задачи под прикрытием электромагнитных комплексов.
Также в военном ведомстве отметили, что дальность стрельбы расчетов комплекса составляет от 8 до 35 км.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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