Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Расчеты "Урагана" выполняют задачи под прикрытием электромагнитных комплексов.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны действия артиллеристов и нанесение огневых ударов по позициям украинских войск. Расчеты "Урагана" выполняют задачи под прикрытием электромагнитных комплексов.

Также в военном ведомстве отметили, что дальность стрельбы расчетов комплекса составляет от 8 до 35 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России