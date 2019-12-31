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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

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Расчеты "Урагана" выполняют задачи под прикрытием электромагнитных комплексов.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны действия артиллеристов и нанесение огневых ударов по позициям украинских войск. Расчеты "Урагана" выполняют задачи под прикрытием электромагнитных комплексов.

Также в военном ведомстве отметили, что дальность стрельбы расчетов комплекса составляет от 8 до 35 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо ураган, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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