Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Выявить группы боевиков и военной техники противника помогла воздушная разведка.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российский артиллеристы нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе украинских войск. Выявить группы боевиков и военной техники противника помогла воздушная разведка. В военном ведомстве отметили, что высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО "Ураган" позволяет вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ.

Видео: Минобороны России