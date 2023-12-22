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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

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Выявить группы боевиков и военной техники противника помогла воздушная разведка.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российский артиллеристы нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе украинских войск. Выявить группы боевиков и военной техники противника помогла воздушная разведка. В военном ведомстве отметили, что высокая дальность и большая площадь поражения РСЗО "Ураган" позволяет вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо ураган
Категории: Лента новостей, Новости России,

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