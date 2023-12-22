Минобороны: российские войска уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ

Кроме того, артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

В результате активных действий российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад противника в районах Острого и Константиновки. Кроме того, артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Потери ВСУ составили более 475 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение формированиям территориальной обороны ВСУ.

Видео: Минобороны России