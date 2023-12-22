Минобороны: российские войска нанесли поражение формированиям территориальной обороны ВСУ

Потери противника составили до 210 военнослужащих, две ББМ, три автомобиля и пять складов боеприпасов.

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям территориальной обороны украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Удары по формирования бригады территориальной обороны противника нанесли в районе Степовой Новоселовки. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили САУ "Гвоздика", буксируемые гаубицы Д-20 и Д30, а также восемь минометных расчетов. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две ББМ, три автомобиля и пять складов боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России