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Школьник в Шушарах упал на детской площадке и попал в реанимацию
Сегодня, 9:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьник в Шушарах упал на детской площадке и попал в реанимацию

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Там он по собственной неосторожности упал со шведской стенки.

В Шушарах пятиклассник попал в реанимацию после прогулки на детской площадке. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 июня пятиклассник гулял на детской площадке у дома № 50 на Пушкинской улице. Там он по собственной неосторожности упал со шведской стенки.

Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и компрессионным переломом. Мальчика поместили в реанимацию.

По факту произошедшего проводится проверка.

Накануне сварщик получил ожог 15% поверхности тела во время проведения работ на Шереметьевской.

Фото: Piter.tv

Теги: реанимация, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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