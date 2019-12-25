Школьник в Шушарах упал на детской площадке и попал в реанимацию

Там он по собственной неосторожности упал со шведской стенки.

В Шушарах пятиклассник попал в реанимацию после прогулки на детской площадке. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 июня пятиклассник гулял на детской площадке у дома № 50 на Пушкинской улице. Там он по собственной неосторожности упал со шведской стенки.

Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и компрессионным переломом. Мальчика поместили в реанимацию.

По факту произошедшего проводится проверка.

Накануне сварщик получил ожог 15% поверхности тела во время проведения работ на Шереметьевской.

Фото: Piter.tv