На Пушкинской улице проведут реставрацию фасадов двух исторических зданий

Реставрация будет проводиться в соответствии с ордером, срок выполнения работ по которому установлен до 14 октября 2026 года.

Фасады двух исторических зданий на Пушкинской улице в Петербурге, известных как "Дом Н. Н. Целибеева" и "Дом И. А. Афанасьева", будут отреставрированы в рамках программы КГИОП.

Эти объекты культурного наследия представляют собой уникальные образцы архитектуры, включая элементы стиля ренессансной эклектики и декоративные элементы, такие как лепные барельефы, гирлянды, картуши, замковые камни и сандрики.

Реставрация будет проводиться в соответствии с ордером, срок выполнения работ по которому установлен до 14 октября 2026 года. Важно отметить, что оба здания продолжают использоваться как многоквартирные жилые дома.

Ранее мы сообщили о том, что "Ушаковские бани" восстановят в Петербурге.

Фото: ГАТИ