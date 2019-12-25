В Петербурге 20 июня пройдет фестиваль "Этносад"

Планируются лекции о культуре, мастер-классы, выступления групп и хора.

В Библиотеке национальных литератур 20 июня пройдет фестиваль "Этносад". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Праздник посвящен культурному многообразию России в XXI веке. Планируются лекции о культуре, мастер-классы, выступления групп и хора. Гостей ждут викторина и аквагрим.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 18:00, праздник завершится в 22:00.

Ранее мы писали, что с 12 по 27 июля в Петербурге пройдет фестиваль "Опера – всем".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга