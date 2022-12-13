Российские войска поразили опорный пункт противника.

Минобороны показало кадры боевой работы ПТРК "Штурм-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах взвод ракетного комплекса обнаружил опорный пункт украинских войск и произвел два пуска. В результате выполненных действий позиции противника были поражены. В военном ведомстве отметили, что ПТРК "Штурм-С" также используются для уничтожения бронированного вооружения и военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России