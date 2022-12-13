Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Жовтневое, Копани (Запорожская область) и Славное ДНР. Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области.
Фото: Минобороны России
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