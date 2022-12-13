Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Жовтневое, Копани (Запорожская область) и Славное ДНР. Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области.

Фото: Минобороны России