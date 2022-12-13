Минобороны РФ: российские военные пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области

Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Деятельность двух ДРГ была пресечена в районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили один бронеавтомобиль и два пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом.

Фото: Минобороны России