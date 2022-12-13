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Минобороны РФ: российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
Сегодня, 14:48
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Минобороны РФ: российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

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Пункт дислокации наемников был обнаружен в районе города Богодухов.

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт дислокации наемников был обнаружен в районе города Богодухов. Также Конашенков сообщил, что в районах населенных пунктов Торецк (ДНР) и Новоандреевка (Запорожской области).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР.

Фото: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны россии, пункт дислокации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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