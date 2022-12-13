Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений спецназа в тыловой зоне СВО

Минобороны показало видео боевой подготовки подразделений спецназа в тыловой зоне спецоперации.
На опубликованных кадрах военнослужащие оттачивают навыки скрытного передвижения в условиях различного рельефа местности. Они также тренируются в точности стрельбы на большие дистанции.
В военном ведомстве отметили, что занятия по огневой и тактической подготовке проводятся под руководством опытных инструкторов.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы.
Видео: Минобороны России
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