Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений спецназа в тыловой зоне СВО

Военнослужащие тренируются в точности стрельбы на большие дистанции.

Минобороны показало видео боевой подготовки подразделений спецназа в тыловой зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие оттачивают навыки скрытного передвижения в условиях различного рельефа местности. Они также тренируются в точности стрельбы на большие дистанции.

В военном ведомстве отметили, что занятия по огневой и тактической подготовке проводятся под руководством опытных инструкторов.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы.

Видео: Минобороны России