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Минобороны показало кадры боевой подготовки подразделений спецназа в тыловой зоне СВО

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Военнослужащие тренируются в точности стрельбы на большие дистанции.

Минобороны показало видео боевой подготовки подразделений спецназа в тыловой зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие оттачивают навыки скрытного передвижения в условиях различного рельефа местности. Они также тренируются в точности стрельбы на большие дистанции.

В военном ведомстве отметили, что занятия по огневой и тактической подготовке проводятся под руководством опытных инструкторов.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, спецназ, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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