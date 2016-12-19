Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в тыловых районах СВО

В обязательную программу подготовки входит теоретический курс по изучению основных узлов и вооружения боевых машин.

Минобороны показало видео боевой подготовки мобилизованных в тыловых районах спецоперации.

Призванные в рамках частичной мобилизации пополнение отрабатывает применение штатного вооружения танков Т-80 с места и в движении. Кроме того, экипажи выполняют упражнения по вождению гусеничной техники и заряжанию танка.

В Минобороны отметили, что в обязательную программу подготовки мобилизованных входит теоретический курс по изучению основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сбили МиГ-29 в Николаевской области.

Видео: Минобороны России