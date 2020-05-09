Минобороны показало хронологию строительства Главного храма Вооруженных Сил РФ

Храм возведен в кратчайшие сроки – 598 дней.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье завершено строительство Главного храма Вооруженных сил. Величественное сооружение построено на пожертвования. Храм возведен в кратчайшие сроки – 598 дней. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отделка храма выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, с центральная апсидой, посвященной Воскресению Христова и выполненной впервые в истории в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах. Также в храме сделали уникальные своды, собранные из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории нашей страны, образом Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма.

Также в парке "Патриот" возвели музейный комплекс "Дорога Памяти". В нем находятся исторические экспонаты времен ВОВ, в том числе фото, оружие, награды, документы, личные вещи солдат. Протяжённость мемориальной галереи "Дорога памяти" 1418 шагов, что равняется 1418 дням Великой отечественной войны.

Ранее Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны.

Видео: Минобороны