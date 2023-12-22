Минобороны показали кадры боевой работы РСЗО "Град"

Реактивные снаряды поражают взводные опорные пункты и силы противника в районах сосредоточения.

Минобороны показали видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по артиллерийским и минометным батареям украинских войск. В боевых действиях участвовали военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Реактивные снаряды поражают взводные опорные пункты и силы противника в районах сосредоточения.

Ранее в Минобороны сообщили, что два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями.

Видео: Минобороны России