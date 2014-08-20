Минобороны: переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск

Отмечается, что ранее икона принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи".

Переданную президентом РФ Владимиром Путиным икону с образом "Спаса Нерукотворного" доставили на передовые позиции российских войск. Об этом сообщили в Минобороны.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. Ее подарил российским военным президент во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Отмечается, что ранее икона принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи" Петру Ванновскому.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России