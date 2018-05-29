Минобороны: российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Кременная, Приволье (ЛНР), Александровка, Веселое, Ровнополь, Орлинское, Володино (ДНР), Днепрорудное, Чистополье (Запорожская область) и Константиновка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ракетными ударами нанесли существенный урон резервам ВСУ.

Видео: Минобороны России