Эволюцию вертолетов Миля показали на видео

Видео опубликовано к 110-летию легендарного советского авиаконструктора Михаила Леонтьевича Миля (1909-1970).

Минобороны России опубликовало видео, на котором показана эволюция вертолетов Миля.

К 110-летию легендарного советского авиаконструктора Михаила Леонтьевича Миля и к 70-летию первого запуска его вертолета Минобороны показало в небольшом ролике как эволюционировали с годами вертолеты Миля.

ОКБ Миля, где выпускаются вертолеты Ми, назван в честь генерального конструктора Михаила Миля. Под руководством М.Л. Миля созданы вертолёты Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-10К, Ми-12, Ми-14, Ми-24 и их модификации, выполненные по одновинтовой схеме. Современные Ми-26, Ми-28, Ми-35, Ми-38 и ряд других это современное логическое продолжение серии вертолетов.

ОКБ Миля одним из первых внедрило в свои разработки технологию газотурбинного двигателя. Это позволило существенно облегчить винтокрылые машины и в результате создать вертолеты-рекордсмены по грузоподъемности .Ми-12 является самым тяжелым вертолетом в мире, за который ОКБ Миля награжден Призом имени И.И. Сикорского.

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Видео: Минобороны России

Фото: faleristika.info