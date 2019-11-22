Госдеп сообщил о попытках договориться с Египтом по отказу от закупок Су-35 у РФ

Стороны еще не достигли соглашений.

Госдеп сообщил о попытках договориться с Египтом по отказу от закупок Су-35 у России. В США напомнили, что если страна не откажется от закупки вооружения у Москвы, то ей грозят санкции. Это также поставит под угрозу возможные приобретения боевой техники у американцев. По словам чиновника из Госдепа, на данный момент стороны еще не полностью примирили свои позиции.

...были очень прозрачны с ними в том, что, если они хотят приобрести важную российскую оборонную платформу, такую как Су-35, это ставит их под угрозу того, что они уйдут на второй план в соображениях безопасности в регионе заметили в ведомстве

В США добавили, что пытаются удовлетворить требования Каира в этом вопросе. Однако у Каира есть и другие партнеры, которые просят не отменять "прогресс, достигнутый за последние годы".

Ранее Piter.tv писал о том, что РФ приняла решение по полетам на курорты Египта.

Видео: YouTube/SMARTEX