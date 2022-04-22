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Минобороны опубликовало кадры брошенных укрепленных позиций ВСУ с боевой техникой

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ВСУ и националисты оставили на территории трупы солдат и вооружение.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры брошенных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины с боевой техникой. Ролик размещен пресс-службой военного ведомства в социальных сетях. Специалисты пояснили, что бойцы оставили не только стрелковое вооружение, противотанковые комплексы и боеприпасы, но также и тела погибших солдат. Силы ВС РФ нашли свыше 20 тел военнослужащих ВСУ.

Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили … более 20 тел погибших ВСУ.

пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что показанный на ролике укрепленный район имел хорошую разветвленную сеть траншей и окопов, а также бронированных огневых точек и фортификационных конструкций. В частности, военные противника организовали заглубленные бетонные бункеры.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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