  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:21
143
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: огнеметные системы "Солнцепек" впервые в истории передали личному составу ВДВ

0 0

Торжественная церемония передачи систем состоялась в одном из соединений войск РХБЗ.

Новейшие огнеметные системы "Солнцепек" впервые в истории передали личному составу ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Торжественная церемония передачи систем состоялась в одном из соединений войск РХБЗ. Начальник службы РХБЗ ВДВ Алексей Гончаров отметил, что этому грозному оружию "нет равных в арсеналах коллективного Запада". Он подчеркнул, что новейшие системы "наводят панику на врагов".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ТОС "Солнцепек".

Видео: Минобороны России

Теги: вдв, минобороны россии, огнеметная система, солнцепек
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии