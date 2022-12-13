Минобороны: огнеметные системы "Солнцепек" впервые в истории передали личному составу ВДВ

Торжественная церемония передачи систем состоялась в одном из соединений войск РХБЗ.

Новейшие огнеметные системы "Солнцепек" впервые в истории передали личному составу ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Торжественная церемония передачи систем состоялась в одном из соединений войск РХБЗ. Начальник службы РХБЗ ВДВ Алексей Гончаров отметил, что этому грозному оружию "нет равных в арсеналах коллективного Запада". Он подчеркнул, что новейшие системы "наводят панику на врагов".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ТОС "Солнцепек".

Видео: Минобороны России