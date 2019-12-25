Мотивировочная позиция министерства обороны направлена в Совет безопасности.

Минобороны не поддержало предложение Минфина о сокращении ВС РФ на 10%. Заявление ведомства опубликовано в газете "Красная звезда".

Отмечается, что мотивировочная позиция министерства обороны направлена в Совет безопасности. Минобороны назвал данное предложение неприемлемым, руководство ведомства не поддерживает его.

Ранее Минфин России предложил сократить 100 тысяч должностей в российской армии. Проект реформы направлен в Совет Безопасности. Минфин предлагает сократить штатную численность войск РФ на 10%. Это около 100 тысяч должностей. Ведомство предлагает перевести на гражданскую службу тот персонал, который не связан с выполнением боевых задач. Это, например, медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики. Для оптимизации предлагается сократить свободные вакансии.

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