Артиллеристы группировки "Центр" нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

На Краснолиманском направлении российские войска два расчета миномета ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Центр" Александр Савчук.

Артиллеристы группировки "Центр" нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорным пунктам противника. Кроме того, на Невском, Ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка было вскрыто перемещение трех бригад украинских войск. В результате нанесенного удара противник понес потери в личном составе и технике.

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