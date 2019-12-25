  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минобороны испытало возможность подлодки "Казань" запускать новые крылатые ракеты
Сегодня, 9:08
57
lesjasap

Минобороны испытало возможность подлодки "Казань" запускать новые крылатые ракеты

0 0

Тесты военные провели в ноябре прошлого года.

Минобороны России испытало возможность подводной лодки "Казань" запускать новые крылатые ракеты. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалисты пришли к выводу, что субмарины проекта 885М шифр "Ясень-М" способны стрелять залпом "Калибром-ПЛ" и "Ониксом". 

АПЛ "Казань" проекта 885М в ходе государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата.

источник агентства

Эксперт подчеркнул, что залп крылатыми ракетами был произведен с борта "Казани" еще в ноябре 2020 года. По береговой цели был выпущен "Калибр-ПЛ" при помощи вертикальной пусковой установки,  а по надводной цели военные запустили "Оникс", применив торпедный аппарат. Обе мишени оказались успешно ликвидированы.

Напомним, что предположительно Военно-морской флот России получит на вооружение "Казань" ко Дню ВМФ, который в 2021 году отмечается 25 июля.

Фото: Минобороны России

Теги: казань, калибр, минобороны, оникс, подлодка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии