Минобороны испытало возможность подлодки "Казань" запускать новые крылатые ракеты

Тесты военные провели в ноябре прошлого года.

Минобороны России испытало возможность подводной лодки "Казань" запускать новые крылатые ракеты. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалисты пришли к выводу, что субмарины проекта 885М шифр "Ясень-М" способны стрелять залпом "Калибром-ПЛ" и "Ониксом".

АПЛ "Казань" проекта 885М в ходе государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата. источник агентства

Эксперт подчеркнул, что залп крылатыми ракетами был произведен с борта "Казани" еще в ноябре 2020 года. По береговой цели был выпущен "Калибр-ПЛ" при помощи вертикальной пусковой установки, а по надводной цели военные запустили "Оникс", применив торпедный аппарат. Обе мишени оказались успешно ликвидированы.

Напомним, что предположительно Военно-морской флот России получит на вооружение "Казань" ко Дню ВМФ, который в 2021 году отмечается 25 июля.

Фото: Минобороны России