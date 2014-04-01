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Минобороны России получит головную АПЛ "Ясень-М" ко Дню ВМФ России
Сегодня, 7:53
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lesjasap

Минобороны России получит головную АПЛ "Ясень-М" ко Дню ВМФ России

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"Казань" должна была поступить на вооружение в мае-июне, но срок сдачи подлодки перенесен.

Минобороны России получит головную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" ко Дню ВМФ России. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что речь идет о АПЛ "Казань".

Произошел небольшой перенос сроков передачи "Казани" флоту. Субмарина будет передана ко Дню ВМФ.

источник агентства

Напомним, что в текущем году день Военно-морского флота России будет отмечаться 25 июля. Согласно ранним планам предполагалось, что "Казань" будет передана военным в мае-июне 2021 года. В начале марта должен был состояться еще один выход подлодки в море, а после - проведена ревизия узлов и механизмов.

Подлодка "Пермь" станет первым серийным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

Фото: Минобороны России
 

Теги: вмф россии, день вмф, казань, минобороны, ясень-м
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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