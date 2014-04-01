Минобороны России получит головную АПЛ "Ясень-М" ко Дню ВМФ России

"Казань" должна была поступить на вооружение в мае-июне, но срок сдачи подлодки перенесен.

Минобороны России получит головную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" ко Дню ВМФ России. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что речь идет о АПЛ "Казань".

Произошел небольшой перенос сроков передачи "Казани" флоту. Субмарина будет передана ко Дню ВМФ. источник агентства

Напомним, что в текущем году день Военно-морского флота России будет отмечаться 25 июля. Согласно ранним планам предполагалось, что "Казань" будет передана военным в мае-июне 2021 года. В начале марта должен был состояться еще один выход подлодки в море, а после - проведена ревизия узлов и механизмов.

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Фото: Минобороны России

