  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
71
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

0 0

Боевые действия велись на Краснолиманском направлении.

Группировка войск "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Российские подразделения вскрыли и подавили расчеты полевой артиллерии противника в ходе контрбатарейной борьбы. Кроме того, был уничтожен один танк ВСУ. Также сообщается, что российские войска нанесли огневое поражение по штурмовым группам механизированной бригады и полка национальной гвардии Украины.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, центр
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии