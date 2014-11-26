Минобороны: группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

Боевые действия велись на Краснолиманском направлении.

Группировка войск "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Российские подразделения вскрыли и подавили расчеты полевой артиллерии противника в ходе контрбатарейной борьбы. Кроме того, был уничтожен один танк ВСУ. Также сообщается, что российские войска нанесли огневое поражение по штурмовым группам механизированной бригады и полка национальной гвардии Украины.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3.

Видео: Минобороны России