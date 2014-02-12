Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3

В ходе боевых действий танкисты применили фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты громят позиции и скопление боеприпасов ВСУ на Купянском направлении. Они выдвинулись на передний край обороны для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений и отработали по выданным координатам. Отмечается, что экипажи Т-72Б3 в ходе боевых действий применили фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Ранее Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении.

Видео: Минобороны России