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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3

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В ходе боевых действий танкисты применили фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты громят позиции и скопление боеприпасов ВСУ на Купянском направлении. Они выдвинулись на передний край обороны для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений и отработали по выданным координатам. Отмечается, что экипажи Т-72Б3 в ходе боевых действий применили фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Ранее Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, танк т-72б3
Категории: Лента новостей, Новости России,

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