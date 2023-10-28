Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах Курдюмовки и Водяного в Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Противник лишился до 140 человек личного состава, трех боевых бронированных машин, двух единиц автомобильной техники. Боевые задачи ВС РФ реализованы при поддержке авиации и артиллерии.

Отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Вадим Астафьев. глава пресс-службы "Юга"

Офицер пресс-службы пояснил, что российские войска поразили живую силу и технику противника в районах Клещеевки и Андреевки.

В Минобороны РФ сообщили об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России