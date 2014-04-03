Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Бойцы подразделений "Западной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Миссии выполнены при участии авиации и артиллерии. Противник лишился свыше 50 человек личного состава и трех пикапов.

Отражены 3 атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении за сутки.

Фото и видео: Минобороны России