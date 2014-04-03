Бойцы подразделений "Западной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Миссии выполнены при участии авиации и артиллерии. Противник лишился свыше 50 человек личного состава и трех пикапов.
Отражены 3 атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.
Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"
Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении за сутки.
Фото и видео: Минобороны России
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