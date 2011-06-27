Минобороны: экипажи МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты в небе над Чукоткой

Экипажи применили ракеты класса "воздух-воздух".

Экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты в небе над Чукоткой на учении "Финвал". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учения сил Тихоокеанского флота проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. В рамках одного из этапов отрабатывали действия противовоздушной обороне полуострова от средств воздушного нападения условного противника. Для перехвата крылатых ракет подняли два дежурных истребителя МиГ-31, экипажи которых уничтожили воздушные цели. Они применили ракеты класса "воздух-воздух". После выполнения поставленных задач самолеты вернулись на аэродром базирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 27 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России