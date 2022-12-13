Минобороны: бронегруппа ВДВ на БМД-4М уничтожила опорный пункт ВСУ

Совершив марш на штатной технике, экипажи открыли по противнику шквальный огонь.

Бронегруппа ВДВ на машинах БМД-4М уничтожила опорный пункт украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взводный опорный пункт ВСУ были обнаружен разведгруппой десантников при помощи беспилотной авиации в лесном массиве. Для его уничтожения было принято решение на применение бронегруппы на боевых машинах. Совершив марш на штатной технике, экипажи открыли по противнику шквальный огонь.

Отмечется, что огонь вели прямой наводкой из 30-мм пушки и 100-мм пушки. В результате выполненных действий был уничтожен личный состав ВСУ в опорных пунктах. Затем бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

Ранее в Минобороны сообщили, что артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться.

Видео: Минобороны России