Минобороны: артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

После разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более 1 квадратного километра.

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) забросили листовки на позиции украинских войск с призывом сдаться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вместо поражающих элементов в снаряды для БМ-21 "Град" загружают рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к украинским военнослужащим о добровольной сдаче.

В военном ведомстве отметили, что после разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более 1 квадратного километра.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск.

Видео: Минобороны России