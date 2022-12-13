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Минобороны: артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

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После разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более 1 квадратного километра.

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) забросили листовки на позиции украинских войск с призывом сдаться. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вместо поражающих элементов в снаряды для БМ-21 "Град" загружают рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к украинским военнослужащим о добровольной сдаче.

В военном ведомстве отметили, что после разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более 1 квадратного километра.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск.

Видео: Минобороны России

Теги: артиллеристы, вооруженные силы украины, листовки, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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